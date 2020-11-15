Страны Азии создали крупнейший в мире торговый союз

В Ханое подписали соглашение о создании крупнейшего в мире блока свободной торговли. Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) включает в себя 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Союз был сформирован как альтернатива Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), связанному с президентом США Дональдом Трампом, пишет Reuters.

В состав вошли 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Индия вышла из переговоров в ноябре 2019 года, однако в АСЕАН подчеркнули, что «дверь для нее остается открытой».

«Вскоре ВРЭП будет ратифицировано подписавшими странами и вступит в силу, что будет способствовать восстановлению экономики после пандемии коронавируса», — заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, который провел церемонию в качестве председателя Ассоциации.

По прогнозам, ВРЭП займет 30 процентов мировой экономики и охватит 30 процентов мирового населения — около 2,2 миллиарда потребителей. Также партнерство поможет укрепить позиции Китая, поставив его в более выгодное положение для формирования торговых правил региона.

В то же время создание блока стало историческим прорывом: Китай и Япония впервые достигли двустороннего соглашения о снижении тарифов.