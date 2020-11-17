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США выделят 27 миллионов долларов на продвижение своих интересов в мире

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Фото: Rosem Morton / Reuters

США выделят до 27 миллионов долларов на продвижение своих интересов в мире — такова, согласно официальным документам агентства США по международному развитию (USAID), одна из целей программы «Американские школы и больницы за рубежом» (ASHA). Об этом со ссылкой на грантовые документы агентства сообщает RT.

В рамках программы Соединенные Штаты оказывают помощь школам, больницам и библиотекам, наглядно демонстрируя «щедрость американского народа». Это, как указано на сайте usaspending.gov (официальном ресурсе США, публикующем финансовую отчетность государственных органов), делается с целью популяризации внешнеполитических задач страны и усиления ее национальной безопасности «путем информирования и оказания влияния на иностранную общественность».

Отмечается, что из 27 миллионов долларов, которые суммарно готова выделить USAID, не менее 30 процентов должно быть направлено тем претендентам, чья деятельность затронет страны Ближнего Востока.

В июле текущего года стало известно, что USAID выделило грант в размере 20,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей) на продвижение различных реформ в России.

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