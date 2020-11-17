Непризнанный вор в законе Валет впал в кому после драки со свояком

Белорусский непризнанный вор в законе Валентин Гончаренок, известный в криминальных кругах как Валет, впал в кому после избиения свояком. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

К драке между выпившим Валетом и мужем его сестры привела ссора на бытовой почве. От полученных побоев авторитет впал в кому. Его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое.

Валентин Гончаренок начал называть себя вором в законе после того, как в 1988 году устроил бунт в колонии Анжеро-Судженска, где отбывал наказание. За это к его сроку добавили 10 лет. Однако никто из авторитетов его статус не признал. В 1993 году минский вор в законе Шавлик назвал его самозванцем.

Валет был неоднократно судим за кражи, грабежи, хранение оружия, тяжкие телесные повреждения и убийство. В местах лишения свободы он провел около 40 лет. В июле нынешнего года Гончаренок освободился из тюрьмы, где отсидел 17 лет за бандитизм и разбой.