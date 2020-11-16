Единственному вору в законе Мордовии Вите Черному решили добавить к сроку 15 лет

На единственного вора в законе Мордовии Виктора Дуденкова, известного в криминальных кругах, как Витя Черный, заведено уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Об этом сообщает региональное издание «Известия Мордовии».

По словам заместителя начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского управления МВД Федора Волгаева, дело на Дуденкова полицейские из Мордовии завели вместе с коллегами из Хакасии, где вор в законе отбывает наказание. Если суд признает его виновным, то к его тюремному сроку могут добавить до 15 лет.

Дуденков вместе с подельниками был осужден в Рузаевке (Республика Мордовия) в 2012 году по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Вора в законе отправили отбывать наказание в Хакасию. Дуденков должен выйти на свободу в 2021 году.

13 ноября сообщалось, что чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Шалинский) объявлен в федеральный розыск в Северной Осетии.

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