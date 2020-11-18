Власти Москвы отреагировали на ЧП в госпитале в Коммунарке

Власти Москвы отреагировали на ЧП, произошедшее во временном госпитале в Коммунарке для больных COVID-19. Официальное сообщение опубликовано на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что в результате никто не пострадал, пациентов в пострадавшем блоке не было. Чиновники заверили, что угрозы для пациентов и персонала нет, сейчас идут работы по устранению неисправности.

Разрыв кислородного трубопровода в одном из корпусов клиники произошел вечером в среду, 18 ноября. Была повреждена обшивка здания. Очевидцы сообщали о белом дыме со стороны больницы, предположительно, там произошел пожар.