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ТНТ подаст в суд на возмутившегося сериалом «Перевал Дятлова» адвоката

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Кадр: сериал «Перевал Дятлова»

Телеканал ТНТ подаст в суд на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова, возмутившегося отсутствием согласия на использование имен погибших туристов в художественном сериале «Перевал Дятлова». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Представители ТНТ будут готовить иск к юристу по статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). Телеканал опроверг его слова о том, что родственники погибших туристов не давали авторам сериала «Перевал Дятлова» согласие на использование имен группы в проекте.

«Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой», — рассказал представитель ТНТ. По его словам, адвокату Черноусову данная информация была известна.

Как сообщил представитель телеканала, родственники погибших «дятловцев» подписали договор о согласии на использование имен после просмотра первых двух эпизодов сериала. Также договор с ТНТ заключил и Юрий Кунцевич, директор Фонда памяти группы Дятлова. «Мы рассматриваем заявления адвоката Черноусова как желание сделать себе пиар на резонансном и масштабном проекте телеканала», — отметил представитель ТНТ.

16 ноября адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что родственники погибших «дятловцев» готовят иск к создателям проекта. Юристы отметили, что шансы на положительный исход дела минимальны.

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