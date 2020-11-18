Дело против бывшего сенатора и банкира Глеба Фетисова закрыли

Следствие прекратило уголовное дело в отношении бывшего банкира и бывшего сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова, которого обвиняли в выводе средств из «Моего банка». Об этом рассказал его адвокат Александр Гофштейн, передает РИА Новости.

Причины такого решения защитник объяснять не стал, однако заметил, что ранее суд отказался рассматривать дело из-за проблем обвинения. Следующие инстанции подтвердили правильность вывода, после чего следствие так и не предприняло новую попытку.

Источник ТАСС, близкий к следствию, объяснил, что уголовное преследование закрыли из-за истечения сроков давности. Перед этим его переквалифицировали с организации растраты (часть 3 статья 33, часть 1 статья 160 УК РФ) на организацию злоупотребления полномочиями (часть 3 статья 33, часть 1 статья 201).

Следствие полагало, что председатель правления банка Кира Андрианова и его владелец Глеб Фетисов растратили средства и ценные бумаги на сумму 1,96 миллиарда рублей. После этого банк оказался неспособен удовлетворить требования кредиторов как по обязательствам, так и после банкротства. В феврале 2015 года он погасил долги банка на сумму 14 миллиардов рублей.

В мае 2017 года Лондонский международный третейский суд по иску Фетисова признал виновным в крахе «Моего банка» предпринимателя Владимира Малина. Его обязали выплатить компенсацию в размере 29,9 миллиона долларов.