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Школьница спасла двухлетнего племянника из охваченной пламенем машины

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Кадр: abc30.com

В американском городе Мерсед, штат Калифорния, школьница спасла племянника из горящего автомобиля. Об этом сообщает телеканал ABC 30.

5 сентября 12-летняя Алина Эрнандез (Alyna Hernandez) увидела двухлетнего племянника внутри охваченного огнем автомобиля в горящем гараже. Не думая о собственной безопасности, Алина вытащила ребенка из машины.

Одежда мальчика горела. Девочка быстро облила его водой из садового шланга, не дожидаясь прибытия пожарных.

Ребенка госпитализировали с ожогами второй степени и после оказания медицинской помощи отпустили домой. Мать Алины сказала, что он быстро восстановился после произошедшего.

Учительница девочки Андреа Хог (Andrea Hogue) узнала о смелых действиях девочки после того, как во время конференции на платформе Zoom заметила ожоги на ее руках. В понедельник, 16 ноября, представители школы и пожарные наградили Алину. Ей вручили грамоту, несколько книг и новый самокат.

«Я не думаю, что ребенок мог выжить, если бы она не пришла на помощь, не нашла его и не вытащила из машины. Многим взрослым не хватило бы храбрости войти туда и сделать то, что она сделала», — отметил начальник пожарной службы Мерседа Райан Паскин (Ryan Paskin).

«Нам нужны такие хорошие новости сейчас. Алина заслуживает известности, так как у нее доброе сердце, — сказала Хог. — Она бросится спасать кого угодно и когда угодно. Я думаю, она просто такой человек».

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