В Крыму начнут продавать картонные дизайнерские гробы

В Крыму начнут продавать экологичные гробы с дизайном для кремации и захоронений. Об этом РИА Новости сообщили представители Национальной Мемориальной компании.

Согласно материалу, упомянутые гробы изготавливаются из плотного картона и весят не больше пяти килограммов. Конструкция, дополненная гидроизоляцией, способна выдержать вес до 120 килограммов. Кроме того, эко-гробы универсальные и подходят для всех видов погребения, включая захоронение в землю и кремацию.

Вдобавок отмечается, что на картонные изделия возможно нанести любой принт и декор. Заказчики эко-гроба смогут выбрать его форму и цвет.

По словам руководителя компании Михаила Ремеза, во время кремации картонный гроб сгорает за три-пять минут, в отличие от тех, что сделаны из дерева. «При применении такого вида гробов для кремаций и обычных захоронений существенно уменьшится потребление древесины на эти цели», — подчеркнул он.

Ранее в ноябре сообщалось, что в России изменят конструкцию гробов из-за коронавируса. Выяснилось, что теперь закрытые гробы будут изготавливать со стеклянными крышками, которые будут монтировать в дополнение к основной.