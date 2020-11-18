Воробьев анонсировал запуск единой транспортной карты для Москвы и Подмосковья

Универсальная транспортная карта для Москвы и Подмосковья начнет действовать с начала 2021 года, анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в среду, 18 ноября.

«Мы живем в очень густонаселенном мегаполисе, который каждый год растет. Плюс порядка 200 тысяч человек прибавляется и 100 тысяч автомобилей. Очевидно, что без развития инфраструктуры будешь иметь проблемы во всем и всегда», — сказал он.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились о единой билетной проездной системе. Планируется, что единая карта будет действовать на любом виде общественного транспорта.

В настоящий момент жители столицы используют карту «Тройка», а в области действует карта «Стрелка».

В октябре прошло года в Москве и области запустили Московские центральные диаметры — пригородные электропоезда интегрировали в систему московского городского транспорта.