Российским дольщикам построили частный дом вместо многоэтажки

В Севастополе на деньги дольщиков построили многоэтажку, которая по документам оказалась частным домом — именно на него были выданы технические условия, а не на многоквартирное здание. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Объект возвели ООО «Уютный дом» и ООО «Прилив-Строй» на улице Маячной. На данный момент он заселен, но не введен в эксплуатацию из-за грубых нарушений норм пожарной безопасности. Здесь отсутствуют подъездной путь для спецтехники, выходы на кровлю с третьего и мансардного этажей. В самих квартирах нет автономных датчиков пожарной сигнализации.

На данный момент прокуратура начала соответствующую проверку. К застройщикам подан иск с требованиями проложить необходимые коммуникации: воду, газ и электричество, а также устранить нарушения противопожарных правил.

Ранее строительная компания в Саратове построила для переселения сирот дом с шатающимися стенами. Часть панелей-перегородок в здании не была уплотнена цементно-песчаным раствором.

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