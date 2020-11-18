Ученый предупредил о новых последствиях перенесенного COVID-19 для организма

После перенесенного COVID-19 организм и иммунная система становятся ослабленными, человек начинает постоянно болеть. Об этих новых последствиях в разговоре с URA.RU предупредил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

По его словам, после формального выздоровления у пациента наблюдается дисбаланс выработки цитокинов, которые регулируют взаимодействие между иммунными клетками. «Их функции разбалансированы, это заметно. Поэтому время восстановление — другое, оно не сопоставимо с выздоровлением после обычных заболеваний», — сказал ученый.

Он добавил, что для восстановления потребуется продолжительный период и правильная постепенная «реставрация». Например, может понадобиться санаторно-курортное лечение.

Ранее заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев говорил, что к самым опасным патологиям при COVID-19 относятся сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.