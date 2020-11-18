Для проверки «обманного интервью» принцессы Дианы привлекли судью

Телеканал «Би-би-си» объявил, что для проверки «обманного интервью» с участием принцессы Дианы привлечен судья. Как передает Reuters, он возглавит расследование действий журналиста Мартина Башира.

По данным агентства, для работы был выбран бывший судья верховного суда Великобритании Джон Дайсон (John Dyson). «Это важное расследование, которым я начну заниматься сейчас же. Я добьюсь того, что оно будет тщательным и беспристрастным», — сообщил Дайсон.

Башир в 1995 году взял знаменитое интервью у принцессы Дианы, рассказавшей тогда о крахе в семье, изменах и депрессии. В 2020 году брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер вновь заявил об обмане корреспондента. По его словам, Башир уговорил принцессу на интервью в обмен на компромат на придворных.

Впервые об этом заявили в 1996 году. Стало известно, что Башир показал Диане фальшивые выписки банковских счетов, из которых следовало, что люди из окружения принцессы рассказывают о подробностях ее жизни таблоидам и получают за это деньги. По результатам внутренней проверки «Би-би-си» выяснилось, что выписки действительно были поддельными.

В интервью журналисту в 1995 году принцесса Диана рассказала, что несчастлива в королевской семье. Она также призналась, что ее брак с принцем Чарльзом терпит крах — они не живут вместе и изменяют друг другу. Кроме того, принцесса рассказала о депрессии, приступах булимии и физическом вреде, который она причиняет себе. Интервью смотрели 23 миллиона человек. Спустя месяц Диана и Чарльз развелись.