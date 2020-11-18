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Маргарита Симоньян вызвала «к барьеру» автора фейка про ее книгу «Черные глаза»

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила устроить «дуэль» в виде диктанта по русскому языку автору фейка о ее книге «Черные глаза», сообщает сайт телеканала.

«Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности», — отметила Симоньян.

Она также предложила автору, опубликовавшему фейковый пост в Twitter, выбрать между проведением диктанта, по итогам которого безграмотный участник перечислит миллион рублей ребенку Саше Мурашову, больному СМА, и уголовным преследованием, так как в случае отказа главред RT пообещала обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Маргарита Симоньян презентовала книгу рассказов «Черные глаза» в ноябре 2019 года.

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