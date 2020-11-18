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F-16 пропал на Тайване

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F-16
F-16
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Истребитель F-16 пропал на Тайване. Об этом сообщило местное министерство национальной обороны в Twitter.

Известно, что истребитель исчез с экрана радара вечером 17 ноября. Вооруженные силы острова направили поисково-спасательные силы в район, откуда последний раз опытный пилот выходил на связь. South China Morning Post уточняет, что с момента взлета до вероятного крушения прошло всего две минуты.

Отмечается, что руководство Тайваня после потери связи временно приостановило полеты всех 46 самолетов F-16 для проверки. Известно, что всего с 1997 года остров, который де-факто не контролируется Китаем и претендует на самостоятельность, потерял минимум семь таких истребителей.

В июле истребитель Военно-воздушных сил США F-16 разбился во время приземления в штате Нью-Мексико. Пилоту пришлось катапультироваться. Летчик тогда получил незначительные травмы.

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