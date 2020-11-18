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Посол США в Армении встретилась с оппозиционером и поддержала демократию

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Линн Трейси
Линн Трейси
Кадр: U.S. Embassy in Armenia / YouTube

Посол США в Армении Лин Трейси провела встречу с лидером оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. Об этом говорится в Twitter американской дипмиссии.

Отмечается, что на встрече обсуждались «последние политические события». Посол подчеркнула, что США поддерживают демократические институты и процессы в Армении.

«Просвещенная Армения» выступала за повышение уровня сотрудничества с Евросоюзом, вплоть до вступления Армении в него, а также за выход страны из Евразийского союза. Партия представляет третью по численности фракцию.

Ранее сообщалось, что США выделят пять миллионов долларов для помощи пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Эти средства будут переданы Международному комитету Красного Креста и другим неправительственным организациям.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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