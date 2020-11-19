США побили рекорд по числу смертей от коронавируса

Более 250 тысяч жителей США умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные университетом Джонса Хопкинса.

Это значительно больше, чем в Бразилии — второй по числу смертей, — где скончались более 167 тысяч человек. На третьем месте Индия: там насчитывается 131,5 тысячи жертв COVID-19. Таким образом, Соединенные Штаты побили рекорд по числу летальных исходов среди других стран.

По последним данным, в США более 11,5 миллиона зараженных коронавирусом. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет вводить карантин из-за коронавируса ни при каких обстоятельствах. При этом эпидемиолог, член рабочей группы кандидата в президенты от демократов Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм рассказал, что США превращаются в очаг COVID-19. Он отметил, что сейчас в стране трудно выделить отдельные вспышки коронавируса.