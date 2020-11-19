Эстония призвала ввести санкции против предприятий ЕС из-за Лукашенко

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ввести дополнительные санкции против предприятий Евросоюза, поддерживающих власть президента Александра Лукашенко в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

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По словам Рейнсалу, необходимо отреагировать на смерть задержанного в Минске Романа Бондаренко, привлечь к ответственности виновных.

«Мы призываем государства ЕС установить дополнительные санкции в отношении официальных лиц Беларуси. Предприятия, поддерживающие режим Лукашенко, следует добавить в санкционный список», — сказал Рейнсалу на неофициальной онлайн-встрече министров иностранных дел Евросоюза.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста из-за официальных результатов президентских выборов. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Демонстранты требуют отставки президента, освобождения политзаключенных и проведения нового голосования.