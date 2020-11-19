Исполнитель главной роли в «Игре престолов» отремонтирует свой старинный особняк

Британский актер Кит Харингтон, исполнивший главную роль в сериале «Игра престолов», и его жена, актриса Роуз Лесли, получили разрешение на ремонт своего старинного особняка в графстве Саффолк. В сентябре 2020 года пара объявила, что ждет первенца, поэтому работы планируют завершить к его рождению. Об этом пишет Daily Mail.

Фермерский дом стоимостью 1,8 миллиона фунтов стерлингов (181,3 миллиона рублей) датируется XVI веком. У здания соломенная крыша, под которой находится огромное осиное гнездо, рассказывала Лесли. Супруги обязаны очень аккуратно делать ремонт, поскольку дом включен в список памятников культурного наследия. Также на территории площадью 3,2 гектара есть бассейн, конюшни, теннисный корт, банкетный зал и лужайка для игры в крокет.

Работы коснутся новой кухни и ванной в главной спальне. Кухня будет выполнена в театральном стиле, поэтому в ее центре даже установят подиум. Также в помещении появится дровяная печь. Стоимость проекта составляет около 100 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей).

Чтобы пользоваться ванной в викторианском стиле, пара планирует установить новый котел и радиаторы. Также супруги задумали снять пол и проложить в доме новые трубы. Общая стоимость реконструкции, вероятно, превысит около 500 тысяч фунтов стерлингов (50,4 миллиона рублей).

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