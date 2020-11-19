Экономический кризис в России назвали самым мягким за десятилетия

Нынешний кризис в России, спровоцированный обрушением цен на углеводороды и пандемией коронавируса, назвали самым мягким за два десятилетия. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), передает РБК. В макропрогнозе нынешний спад сравнивали с теми, что происходили в 1998, 2008-2009 и 2014-2015 годах. Специалисты уверены, что сейчас последствия для экономики страны будут мягче.

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Специалисты подчеркнули, что сейчас общий уровень финансового стресса значительно меньше, поэтому у граждан и компаний не так много стимулов к тому, чтобы выводить деньги из банковской системы. Кроме того, внутренний валютный рынок находится в более стабильном положении, а цены на иностранные товары изменились слабо, поэтому нет резкого скачка инфляции. В АКРА считают, что к докризисным показателям страна вернется к 2022-2023 году.

Более оптимистичные прогнозы относительно стабилизации обстановки сделали в Минэкономразвития: там уверены, что экономика сможет восстановиться уже во втором квартале будущего года. В общей сложности спасение экономики от последствий пандемии обошлось в 4,5 процента ВВП.

Российские власти сделали денежные запасы для спасения экономики страны в условиях пандемии: средства заложены в бюджет на будущий год. Пакеты мер по поддержке экономики и граждан принимались с апреля 2020 года. В общей сложности меры по спасению экономики в условиях пандемии и вызванного ей кризиса обошлись России в четыре триллиона рублей. Действие мер продлили на 2021-й.