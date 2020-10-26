Определен срок восстановления экономики России

Экономика России сможет восстановиться во втором квартале будущего года. Такой срок определил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает газета «Ведомости».

По его словам, именно столько времени нужно, чтобы показатели вернулись к докризисному уровню. «Но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и санитарно-эпидемиологических факторов, очень много факторов того, что происходит в соседних странах», — заметил министр, уточнив, что все в совокупности формирует тревожный фон как у граждан, так и у бизнеса.

По прогнозам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в этом году экономика упадет на 4,8 процента. Он заявил, что поддержка государством населения и бизнеса должна быть больше, поскольку нынешняя ситуация гораздо тяжелее, чем во время кризисов 1998 года и 2008-2009 годов.

Ранее в понедельник, 26 октября, стало известно, что российские власти приготовили еще денег на спасение экономики страны в условиях пандемии: средства заложены в бюджет на будущий год. Пакеты мер по поддержке экономики и граждан принимались с апреля 2020 года. В общей сложности меры по спасению экономики в условиях пандемии и вызванного ей кризиса обошлись России в четыре триллиона рублей. Действие мер продлили на 2021-й.