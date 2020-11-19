Банки стали гораздо реже давать деньги россиянам

Россиянам в последнее время стало значительно труднее получить заемные средства. К такому выводу пришло бюро кредитных историй «Эквифакс». Об этом сообщает газета «Известия».

Так, банки стали гораздо реже выдавать кредитные карты. На начало осени они одобряли только 22,3 процента заявок. Это на треть меньше чем год назад или в марте, когда доля достигала 31,7 процента и 33,1 процента соответственно.

Задача найти деньги с помощью кредита также усложнилась. Уровень одобрения заявок за год упал с 42,5 до 38,7 процента для потребительского займа и с 73,8 до 70,9 процента для ипотеки.

Гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что ужесточение кредитной политики связано с неопределенностью, которая сложилась весной на фоне введения режима нерабочих дней. По его словам, ранее такая же картина наблюдалась во время кризиса в 2014-2015 годах. Однако эксперт предположил, что нового падения не случится, поскольку спрос перед Новым годом традиционно растет, а банки стараются выполнить годовые планы.

Ранее рейтинговое агентство S&P предсказало, что вскоре Россию ожидает замедление роста выдачи новых кредитов и увеличение проблемных долгов. На начало сентября задолженность россиян перед банками достигла 19,6 триллиона рублей, это на 2,2 триллиона больше, чем год назад.

Между тем исследование банка «Хоум Кредит» показало, что каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает. А самым распространенным способом пополнить бюджет респонденты назвали кредит.