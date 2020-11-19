Раскрыты новые правила проведения «Евровидения-2021»

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» раскрыли правила его проведения в 2021 году. Соответствующее сообщение они опубликовали на официальном сайте конкурса.

Согласно новым правилам, артисты должны будут предварительно записать свои выступления для «Евровидения-2021» на случай, если они не смогут выступить на нем вживую. Запись выступления будет являться гарантом выступления музыканта на конкурсе. За съемку музыкального клипа для участия в «Евровидении» будет отвечать национальный вещатель каждой страны, а организаторы конкурса будет наблюдать за записью выступления в онлайн-формате и обеспечивать честность соревнования.

Ранее организаторы «Евровидения» представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Один из вариантов предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. Также рассматривается возможность проведения «Евровидения» полностью в онлайн-формате.