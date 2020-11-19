Богачи потратят на подводные лодки миллиарды рублей за год вслед за Абрамовичем

Богачи со всего мира потратят миллиарды рублей на частные подводные лодки вслед за российским миллиардером Романом Абрамовичем. Об этом сообщает Times.

По информации издания, в период с 2019 по 2020 годы речь шла о продаже от 15 до 25 субмарин, однако ожидается, что в 2021-м это число удвоится. По мнению представителей трех ведущих компаний-производителей подводных лодок, в следующем году рынок будет оцениваться в 75 миллионов фунтов стерлингов (примерно 7,5 миллиарда рублей).

Среди первых покупателей глубоководных судов оказались владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, покойный основатель Microsoft Пол Аллен и эмир Абу-Даби Шейх Халифа Аль Нахайян.

Сотрудник голландской компании U-Boat Worx Рой Хейдра (Roy Heijdra) отметил, что состоятельные люди все чаще хотят, чтобы их яхты были специально оборудованы для исследований, а не только для роскошного отдыха. По его словам, в 2020 году было продано десять судов стоимостью до 2,2 миллиона фунтов стерлингов за каждое (222,5 миллиона рублей). В их числе оказалась модель Nemo, которая оценивается в 875 тысяч фунтов стерлингов (88,5 миллиона рублей), имеет высоту 2,8 метра и может погружаться на глубину более чем 90 метров с двумя людьми на борту.

В свою очередь исполнительный директор расположенной во Флориде компании Triton Брюс Джонс (Bruce Jones) заявил, что по сравнению с предыдущим годом продажи субмарин в этом году выросли почти на треть, несмотря на пандемию коронавируса. На данный момент у него есть около пяти заказов, которые необходимо выполнить к началу 2021 года.

В августе спортивный комментатор и журналист Василий Уткин раскрыл подробности жизни на яхте российского миллиардера Романа Абрамовича. Он рассказал, что у бизнесмена было две яхты и на них всегда присутствовало много гостей. «Жизнь на двух яхтах была похожа примерно на дачную жизнь», — пояснил Уткин.