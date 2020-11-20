Мишустин отказался назвать Путина коллегой

Премьер-министр России Михаил Мишустин отказался называть президента Владимира Путина коллегой. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 20 ноября.

Мишустин поправил научного работника, который назвал главу государства его коллегой во время посещения премьером Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Представитель института показал Мишустину фото Путина, когда тот посещал институт и давал старт строительству ускорителя тяжелых ионов.

«Восемь лет назад ваш коллега был здесь, и здесь еще ничего не было», — начал он свой рассказ.

В ответ премьер-министр заметил, что Путин — «не коллега, а руководитель».

Михаил Мишустин стал премьер-министром 16 января 2020 года. До этого в течение 10 лет руководил Федеральной налоговой службой. За время его работы была внедрена автоматизированная система налогового администрирования (АИС) «Налог-3», объединившая все функции службы. Также был создан личный кабинет физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.