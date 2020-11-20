Такса громким лаем отогнала напавшую на чихуахуа пуму

Такса в американской местности Эвергрин, штат Колорадо, спасла своего друга — метиса чихуауа — от напавшей на него пумы. Об этом сообщает издание Click on Detroit.

7 ноября такса по кличке Уинстон и чихуахуа по кличке Мийо гуляли во дворе перед домом хозяев. Внезапно на Мийо напала молодая пума.

Уинстон бросился на помощь другу и отогнал хищника яростным лаем. Пума бросила потенциальную добычу и скрылась.

После произошедшего чихуахуа отвезли к ветеринару. Собака лишилась правого глаза и, возможно, получила черепно-мозговую травму, однако выжила благодаря помощи Уинстона.

«Он девятикилограммовая собака, а храбрости в нем — как в 90-килограммовой», — гордо заявила хозяйка таксы.

На сайте GoFundMe создана страница сбора средств для оплаты ветеринарных счетов Мийо.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная собака помогла спасти кошку из-под обломков дома после землетрясения в турецкой провинции Измир. Животное застряло под двумя обрушившимися этажами здания и провело там около 30 часов с момента землетрясения.