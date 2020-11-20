России предложили не замечать отсутствия своего софта

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) попросила президента Владимира Путина не допустить перенос сроков перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение и оборудование. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает РИА Новости.

Авторы обращения предложили отказаться от указа, проект которого Минцифры опубликовало в начале ноября. В документе говорилось, что из-за отсутствия своего софта перевод КИИ на него с 2021 года, как предполагалось еще летом, невозможен. В качестве новой даты ведомство назвало 2024 год, а для оборудования сроки сдвигались на 2025 год.

АРПП и АРПЭ признали сложность поставленных задач, но попросили не замечать претензии российского бизнеса к отечественному ПО. В ассоциациях считают, что нарастающие риски информационной безопасности более значительны, так как угрожают государству, особенно если принять во внимание внешние санкции.

При этом ранее исполнительный директор того же АРПП Ренат Лашин объяснял, что в России на данный момент нет качественных аналогов программного обеспечения для КИИ, например, сетевых экранов. А исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский не исключил, что перевод в сжатые сроки может стать фиктивным, то есть иностранному оборудованию просто присвоят статус российского, но работать оно будет на тех же самых процессорах.

Тем не менее, указывают авторы письма, за три года работы по цифровизации экономики вся система госуправления России попадет в зависимость от зарубежных технологий. Подготовленный Минцифры указ в АРПП и АРПЭ назвали происками ряда участников рынка, которые хотят продолжить закупки и внедрение иностранных технологий.

Объектами критической информационной структуры называют сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной, топливной, ракетно-космической, химической промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы. В мае этого года Путин подписал указ о немедленном, с 2021 года, начале перехода на отечественный софт.

Однако в ходе обсуждения выяснилось, что исполнить его без значительных потерь в качестве невозможно. Так, глава компании-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров указал, что для создания некоторых аналогов требуется до пяти лет.

Председателем правления АРПП является генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская. В августа этого года она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она входила в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию.