Беременная россиянка и ребенок погибли в провалившейся под лед машине

В Ханты-Мансийском автономном округе легковой автомобиль провалился под лед, погибли беременная женщина и ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Трагедия произошла на берегу реки Северная Сосьва, недалеко от поселка Сосьва. Россиянка на 32-й неделе беременности ехала на машине «Нива Шевроле» рожать в роддом. Вместе с ней в машине находились мужчина, женщина и трое детей. Четверым пассажирам удалось спастись. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в городе Краснотурьинске Свердловской области школьник провалился под лед в водоеме. Он не мог выбраться самостоятельно, на помощь ему пришел случайный прохожий.