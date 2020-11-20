Российский регион займется подготовкой кадров для цифровой экономики

Власти Оренбургской области планируют заняться подготовкой кадров для цифровой экономики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства российского региона.

Как отмечается, для этих целей областное министерство цифрового развития и связи подписало соглашение о сотрудничестве с Университетом Иннополис. «Сотрудничество предполагает обмен опытом, проведение конференций, совещаний, презентаций и семинаров, а также реализацию совместных проектов», — пояснили в пресс-службе.

Там также уточнили, что многие жители региона уже стали участниками программы по обучению новым цифровым профессиям.

Проект «Кадры для цифровой экономики» входит в национальный проект «Цифровая экономика», который был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.