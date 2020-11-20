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Мужчина с холодным оружием ранил несколько человек в Германии

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Фото: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Мужчина с холодным оружием ранил несколько человек в немецком городе Оберхаузен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Об этом сообщает WAZ.

Отмечается, что пострадавшим требуется «интенсивное лечение». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Точное число пострадавших не уточняется.

Также неизвестно, о каком конкретно холодном оружии идет речь. Полицейские Оберхаузена запросили помощь с подкреплением у коллег из Эссена.

18 ноября в Петербурге 42-летний фехтовальщик напал с ножом на двоих граждан Азербайджана и нанес им тяжелые ранения. В ходе расследования оперативники установили подозреваемого и вечером 18 ноября пришли за ним домой на проспект Наставников. Мужчину задержали в подъезде, а затем пошли обыскивать квартиру. Им оказался кузнец, реконструктор и фехтовальщик, известный как Жером. В результате обыска у него изъяли маузер, пару мушкетов, порох и 192 единицы холодного оружия, большая часть из которых шпаги, которые были выкованы им самим.

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