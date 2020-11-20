Знаменитости полюбили одежду с откровенными вырезами и запустили новый тренд

Знаменитости начали массово сниматься в нарядах с откровенными вырезами и запустили новый тренд. На размещенные в Instagram кадры обратили внимание журналисты The Sun.

Одной из первых эту тенденцию полюбила 46-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм. В своих соцсетях она продемонстрировала черное платье собственного бренда Victoria Beckham, которое оформлено вырезом в зоне декольте в форме с замочной скважины. Стоимость описанного наряда составляет 1499 фунтов стерлингов (151 250 рублей).

Участница группы Little Mix Ли-Энн Пиннок, в свою очередь, попозировала в белом облегающем платье с боковым вырезом, оголяющим талию, живот и часть бедра, в то время как британская певица Элли Голдинг прошлась по улицам в наряде красного цвета: на ней были мини-шорты, бюстгальтер с вырезами, легкое пальто и ботинки на массивной подошве.

Тренд поддержали и британские телеведущие. Например, 49-летняя Аманда Холден опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена в черном-мини платье с овальным вырезом в зоне декольте. При этом ее коллега Майя Джама сфотографировалась в темно-коричневом шелковом платье, которое оформлено широким вырезом на талии.

Ранее в ноябре звезды массово надели бикини с ковбойскими сапогами и запустили неожиданный флешмоб. Первыми этот тренд применили американская телезвезда Ким Кардашьян и британская модель Риан Сагден, которые снялись в купальных костюмах и описанной обуви для соцсетей. Позже подобные фото опубликовали младшая сестра Кардашьян Кендалл Дженнер и певица Кайли Миноуг.