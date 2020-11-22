СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство

Следственный комитет (СК) проверит семью погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым на лжесвидетельство по заявлению гражданской жены Сергея Захарова Ирины Стерховой. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Вадим Никулин.

По словам Стерховой, члены семьи Захаровых давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Следователи уже начали проверку по ее заявлению.

В частности Стерхова считает ложными слова жены Захарова Маргариты о том, что у них прекрасная семья, что Захаров отдавал ей деньги и жил с ней. Также Стерхова опровергает показания его супруги о постоянных приездах Захарова и насчет того, что семья погибшего никогда не знала Стерхову.

Адвокат троих членов семьи Захаровых Александр Добровинский в свою очередь заявил ТАСС, что Маргарита была официальной женой Захарова на момент его гибели. «Более того, все суды: и Пресненский, и апелляционный, и Хамовнический пришли к одному мнению, что Ирина Стерхова не является потерпевшей. Зачем спорить с судами, тем более, что это абсолютно бесперспективно», — подчеркнул Добровинский.

Ефремов находится один в двухместной камере. Он сам попросил об этом, объяснив, что хочет выспаться и отдохнуть в тишине. В ИК-4 он может стать заведующим клубом, нагружать неподъемной работой на «промке» (промышленная зона в колонии) его не будут с учетом возраста и состояния здоровья.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.