В США назвали самые опасные российские корабли. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Как отмечает автор журнала, российский флот является одним из самых мощных в мире, и американским военным не следует его недооценивать. Он рассказал, что самыми опасными российскими кораблями являются атомный крейсер «Петр Великий», крупнейший боевой надводный корабль в мире, и ракетный крейсер «Москва». Также подчеркивается, что корвет «Сообразительный», эсминец «Настойчивый» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» представляют значительную угрозу.

Ранее в США назвали «самую смертоносную» подлодку России. Блог Covert Shores назвал 49 «самых смертоносных» в мире из когда-либо действующих подводных лодок, и второе место в списке заняли российские многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 (08850) «Ясень», в частности К-560 «Северодвинск». Согласно рейтингу, данные субмарины имеют по 10 торпедных аппаратов, 30 торпед в боезапасе и 30 крылатых ракет «Калибр». На третьем и пятом местах списка расположились российские подлодки проектов 949А «Антей» и 971 «Щука-Б».