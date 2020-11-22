В России 401 человек за сутки умер от COVID-19

В России 401 человек умер от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале. Всего с начала пандемии зафиксировано 36 179 летальных исходов.

401 человек умер от COVID-19 в России за сутки

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве за последние сутки умерли 75 человек, в Санкт-Петербурге — 57, в Московской области — 16.

За прошедшие 24 часа в России выявили 24 581 случай коронавирусной инфекции, больше всего — в Москве (6575), Санкт-Петербурге (2668) и Московской области (949). Наименьшее число новых заболевших зафиксировано в Ненецком автономном округе (7), на Чукотке (17) и в Еврейской автономной области (30).

В мире, по данным проекта университета Джонса Хопкинса, от коронавирусной инфекции умерли более 1 миллиона 380 тысяч человек.