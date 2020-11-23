Десяткам российских банков предрекли дефолт из-за пандемии коронавируса

Десяткам российских банков предрекли дефолт, так как в третьем квартале 2020 года, после прохождения первого пика пандемии коронавируса, ситуация в банковском секторе не улучшилась. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».

По прогнозу аналитиков, в течение 12 месяцев с российского рынка могут уйти 35 кредитных организаций.

В расчеты «Эксперт РА» вошли организации, раскрывающие отчетность на сайте регулятора, — всего 378, из них 376 банков и две небанковские кредитные организации.

Отмечается, что в третьем квартале 2020-го кредитное качество портфелей банков в среднем не улучшилось. Также у проблемных игроков не было даже «точечного повышения устойчивости». По оценкам аналитиков, за последние 12 месяцев 26 процентов действующих банков были убыточны, в январе-сентябре больше трети организаций (36 процентов) столкнулись со снижением регулятивного капитала. Помимо прочего, у 50 процентов банков снизились остатки на вкладах населения, у 36 процентов — на счетах бизнеса.

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Как пояснил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, процесс ухудшения финансового положения еще напрямую не связан с потерями от пандемии: для участников рынка еще действуют послабления от ЦБ.

«Рентабельность снижается в первую очередь из-за того, что выпадает часть доходной базы, снижается транзакционная активность клиентов, процентные доходы падают в условиях торможения кредитования в некоторых сегментах, а также из-за снижения ставок в целом. В то же время оперативно оптимизировать расходы большинству банков не удается», — отметил он. По его словам, во второй половине 2021 года уже 45–50 процентов банков покажут убытки и снижение регулятивного капитала.

Ведущий аналитик направления «Финансовые институты» агентства S&P Сергей Назаров подчеркнул, что абсолютный объем убытков, которые показывают банковские и небанковские кредитные организации, пока несопоставим с прибылью, которую генерирует остальной сектор, — на 1 октября он составлял 37 миллиардов рублей против прибыли 1,38 триллиона рублей.

Ранее в ноябре эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) оценили глубину падения экономических показателей в российских регионах. По их мнению, в большинстве субъектов дно уже пройдено, но к докризисным уровням показатели, скорее всего, не вернутся в ближайшее время.