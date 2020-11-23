Раскрыты детали секретного ядерного взрыва в небе над советским городом

После Тоцких войсковых учений, в результате которых десятки тысяч человек были подвергнуты радиационному облучению, земля вокруг была усыпана трупами животных и самолетами с оплавленными крыльями. Такие детали секретного ядерного взрыва в небе неподалеку от советского города Бузулук Оренбургской области раскрыла участница испытаний Тамара Попова, которой на тот момент было 18 лет. Ее слова приводит издание Baza.

По ее словам, на учениях она оказалась с подругой. Их задача была замерять состав воздуха. Во время взрыва они сидели в траншее. «Нам говорили только, что будет экспериментальный взрыв. Что это новое изобретение, и что там будут атомы», — вспоминает Попова.

Жара достигала 30 градусов, но на людях были слои зимней одежды — предполагалось, что это спасет от радиации. Через три часа после взрыва, когда вокруг все стихло, Попова стала вылезать из траншеи и увидела разбросанные вокруг трупы животных. «Помню мясо коров, сгоревших овец, кровь с них свищет. Я как их увидала, сразу разрыдалась, у меня началась истерика», — рассказала она. Baza уточняет, что этих животных намеренно держали в эпицентре взрыва и называли «смертниками».

18-летнюю Попову поймала жена начальника полигона, работавшая врачом, и убедила вернуться и спрятаться в машине. «Она оберегала нас с самого приезда, постоянно повторяла: "Просись домой, ты же еще совсем ребенок, я, вообще, не понимаю, как ты сюда попала. Никуда не ходи, не соглашайся, ты заболеешь — и я не смогу тебя вылечить"», — сказала Попова. Но ее подруга осталась на месте взрыва, а затем работала с образцами в лаборатории.

Спустя неделю девушки смогли покинуть полигон. «На всех вокзалах играла музыка. Нам даже заплатили какие-то деньги и дали фруктов», — рассказала Попова. Вскоре после этого она легла в больницу с язвами, у нее болели кости и была рвота.

Подругу Поповой госпитализировали в Самару. Когда она приехала ее навестить, та «еле шевелила губами». «Все тело опухло, руки и ноги огромные, красные, отекшие. Глаза будто сейчас вылезут из орбит, рот перекошен, вся изуродована», — вспоминает собеседница Baza. Вскоре она умерла. Попова же вышла замуж, но долгое время не могла родить здорового ребенка.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области испытали атомную бомбу, а следом провели военные учения танков и пехоты в противогазах. Радиоактивное облучение получили около 45 тысяч военных и по меньшей мере 10 тысяч местных жителей, из-за чего произошел резкий рост случаев злокачественных опухолей и заболеваний крови.