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Воробьев заявил о сохранении плановой медпомощи в регионе

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Фото: Правительство Московской области

В Подмосковье намерены сохранить плановую медицинскую помощь в условиях пандемии коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в понедельник, 23 ноября.

По его словам, в том числе с целью сохранения прежних объемов плановой помощи в регионе открываются специализированные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом.

«Мы продолжаем, чтобы не оказаться в сложном положении с госпитализацией, работу по открытию новых коек. К 15 ноября порядка 18-19 тысяч коек должны открыть, чтобы в каждом направлении Московской области была возможность оказания медицинской помощи», — сказал Воробьев.

Ранее глава региона рассказал, что в «ковидные» больницы выезжают специалисты и проверяют соблюдение протоколов лечения COVID–19.

За последние сутки в Подмосковье выявили 971 случай коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировали 103 773 случая инфицирования, выздоровели 75 547 человек, скончалось 1 922 пациента.

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