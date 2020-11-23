Воробьев рассказал о строительстве современных очистных сооружений

В развитие и постройку современных очистных сооружений на территории Московской области федеральное правительство инвестирует 14 миллиардов рублей, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

«Пять лет назад здесь была ужасная ситуация, по сути, — экологическая катастрофа. Очистные сооружения были построены 80 лет назад и безнадежно устарели», — сказал Воробьев.

Ранее комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал закупку на строительство канализационных очистных сооружений производительностью 30 тысяч кубических метров в сутки.

В апреле сообщалось, что Подмосковье является одним из лидеров среди регионов по показателям качества окружающей среды. Регион достиг целевых показателей, в том числе по качеству атмосферного воздуха и воды в открытых водоемах, ликвидации несанкционированных свалок.