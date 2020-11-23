Арабский певец сфотографировался с евреем и попал под суд

Популярный в Египте певец Мухаммед Рамадан попал под суд за то, что сфотографировался с еврейским певцом. Иск против него подал египетский адвокат, посчитав, что таким образом артист оскорбил чувства египтян, передает телеканал Sada el-Balad.

Так, фотография Рамадана появилась в Twitter-аккаунте министерства иностранных дел Израиля. На ней артист стоит в обнимку с израильским певцом Омером Адамом. «Искусство всегда нас сближает», — подписана публикация.

Однако юрист Хани Гад в своем иске заявил, что таким снимком арабский певец нарушил все обычаи страны и уязвил чувства ее граждан. Заседание по этому вопросу пройдет 19 декабря.

В списке требований, который Гад предъявил к Рамадану, перечислены запрет на появление певца в эфире египетских телеканалов, запрет проводить концерты на территории страны, а также исключение артиста из профсоюза музыкантов и кинематографистов.

В феврале 1980 года Египет и Израиль установили дипломатические отношения. Тем самым Египет фактически признал существование считающегося враждебным еврейского государства. В арабском мире оба этих события были восприняты как предательство.