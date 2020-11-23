В Госдуме захотели законодательно отрегулировать деятельность психологов

Деятельность психологов в России необходимо отрегулировать законодательно, чтобы повысить доверие россиян к ним. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

По его словам, из-за отсутствия регулирования этого рынка услуг он перенасыщен большим количеством неквалифицированных кадров.

«Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами», — сказал Менделевич.

Он отметил, что психологическая помощь не относится к медицинской в отличие от психиатрической, поэтому для профессиональной деятельности психологу нужно всего лишь профобразование. «В итоге, рынок перенасыщен достаточно большим количеством неквалифицированных специалистов», — подчеркнул Менделевич и добавил, что часто люди даже не уточняют образование психолога, обращаясь к нему по совету близких или знакомых.

Решением проблемы, по его мнению, может стать активная деятельность Ассоциации психологов, в частности, ее саморегулируемость. Менделевич предложил предоставить ассоциации возможность аттестации специалистов и мониторинга уровня компетенции по аналогии с их деятельностью в развитых странах.

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