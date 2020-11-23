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Воробьев проверил работу нового хирургического центра в Дубне

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Фото: пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу хирургического центра в Дубненской городской больнице. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 23 ноября.

«Хирургический корпус имеет давнюю историю — сейчас мы видим отличный результат! Очень приятно, что здесь работают профессиональные врачи, мы заходили в палаты, разговаривали с пациентами — все очень довольны», — сказал губернатор.

По его словам, открывшем в марте отделение работает на полную мощность. Ежедневно в центре проводят около 30 операций, утончил он.

В свою очередь, заведующий урологическим отделением, врач высшей категории Виктор Викулов отметил высокий уровень технического оснащения медучреждения. По его словам, на лечение приезжают люди из разных регионов России.

В операционном блоке установлено высокотехнологичное оборудование, которое позволяет проводить, в том числе, минимально инвазивные операции, говорится в сообщении. В центре работает более 200 сотрудников. Пациентам оказывают помощь в отделениях общей хирургии, травматологии и ортопедии, урологии и гинекологии, оперативной онкологии и абдоминальной хирургии.

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