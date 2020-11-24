Топ-менеджера Apple уличили во взятке

Главу службы безопасности Apple Томаса Мойера (Thomas Moyer) уличили в попытке дать полиции взятку в обмен на получение разрешения на скрытое ношение оружия для нескольких сотрудников компании. Об этом говорится в заявлении окружного прокурора округа Санта-Клара (Калифорния).

Мойер обвиняется в том, что он предложил главе полиции 200 iPad на сумму в 70 тысяч долларов. Адвокат топ-менеджера заявил, что тот отрицает свою вину и уверен, что его оправдают. По его словам, гаджеты собирались передать управлению шерифа и действительно обращались за разрешениями на ношение оружия, однако между первым и вторым событиями нет связи, пишет CNBC. Судебное заседание состоится в январе 2021 года, Мойеру может грозить тюремное заключение.

В июне NBC Bay Area установило, что люди, сделавшие пожертвования на кампанию Лори Смит, которая избиралась на пост шерифа округа Санта-Клара шесть раз подряд, чаще получали лицензию на скрытое ношение оружия. Ее последний срок истекает в 2022 году. В 1998-м Смит стала первой женщиной в истории штата, избранной на эту должность.