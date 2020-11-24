Создана соцсеть для лысеющих

Американец Дэвид Миннс (David Minns) создал сайт знакомств Bald Dating для лысеющих и полностью лысых людей. Об этом сообщает New York Post.

По словам автора проекта, соцсеть поможет найти любовь тем, у кого выпадают волосы на голове. «Некоторым людям очень тяжело быть лысыми, и они теряют уверенность в себе. Bald Dating создан для того, чтобы доказать им, что в лысине нет ничего страшного», — заявил Миннс.

Чтобы зарегистрироваться на сайте, необходимо проходить хотя бы по одному из двух требований: быть лысым (или лысеющим) или быть готовым к отношениям с партнером, у которого редеют волосы.

Пользователи сервиса могут ставить друг другу лайки, списываться с понравившимися людьми и блокировать назойливых юзеров. Нагота и «чрезмерно сексуальные изображения» запрещены, а регистрация в соцсети бесплатная. Позже появится VIP-подписка, которая даст дополнительные преимущества оформившим ее пользователям.

Ранее британский стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, объявил о создании «первой в мире социальной сети для секса». Новый сервис позволит пользователям наслаждаться оргиями в эпоху социального дистанцирования.