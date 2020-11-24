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Сокрытие данных о сотнях зараженных COVID-19 в российской больнице объяснили

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе, оштрафованная из-за сотнях неучтенных зараженных COVID-19, объяснила произошедшее. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава Башкортостана.

В ведомстве пояснили, что сокрытия информации не было. Все данные передавали в Роспотребнадзор, но не в той форме, которая должна быть: они передавались по общему количеству, однако Роспотребнадзор со своей стороны требовал персональные данные выявленных пациентов.

Как уточнили в Минздраве, Роспотребнадзор не предоставил канал для отправки данных, поскольку они должны передаваться «либо по какому-то защищенному каналу, либо по какой-то схеме». Представитель регионального Минздрава сообщил, что российская больница намерена обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что учреждение оштрафовали на 200 тысяч рублей. Всего медики е учли 1414 новых случаев инфицирования коронавирусом с 1 сентября по 2 октября. По словам начальника общего отдела суда Анжеллы Сафиуллиной, это привело к дальнейшему распространению инфекции.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии. За весь период зафиксировано 2 114 502 случая коронавируса, из них 1 611 445 выздоровлении.

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