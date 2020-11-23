Российская больница скрыла информацию о сотнях зараженных COVID-19

В Уфе (Республика Башкирия) местная клиническая больница скрыла информацию о сотнях зараженных COVID-19 пациентов. Учреждение оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на Кировский районный суд.

В результате проверки Роспотребнадзора выяснилось, что медики не учли 1414 новых случаев инфицирования коронавирусом с 1 сентября по 2 октября. По словам начальника общего отдела суда Анжеллы Сафиуллиной, это привело к дальнейшему распространению инфекции.

Ранее в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм, на фоне чего произошла вспышка коронавирусной инфекции, оштрафовали одну из местных больниц. В частности, сотрудников учреждения вовремя не протестировали на коронавирус после обнаружения инфекции у некоторых медработников. Самих зараженных работников не госпитализировали в инфекционный стационар после появления у них симптомов болезни.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии. За весь период зафиксировано 2 114 502 случая коронавируса, из них 1 611 445 выздоровлений.