В российском пансионате произошла вспышка коронавируса

В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным ведомства, в пансионате не соблюдался режим самоизоляции. Игнорировался масочный режим, допускались визиты посторонних лиц и выезды за пределы учреждения.

Массовое заражение произошло из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ — прим. Ленты.ру). Возбуждено уголовное дело. Всего в пансионате выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших — постояльцы пожилого возраста и работники учреждения.

Ранее в центральной больнице №1 Екатеринбурга произошла вспышка коронавирусной инфекции. Медучреждение было оштрафовано на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм.

По последним данным, в России зафиксировано более 379 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 4142 человека умерли, еще более 150 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается свыше 5,8 миллионов случаев заболевания.

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