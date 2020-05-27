Российскую больницу оштрафовали за вспышку коронавируса

Центральная больница №1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм, на фоне чего произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Октябрьского городского суда.

После массового заражения в клинике прошла проверка Роспотребнадзора, которая выявила многочисленные нарушения. В частности, сотрудников учреждения вовремя не протестировали на коронавирус после обнаружения инфекции у некоторых медработников. Самих зараженных работников не госпитализировали в инфекционный стационар после появления у них симптомов болезни. В больнице был оставлен один из медиков с пневмонией неустановленной этиологии, что могло привести к «перекрещиванию потоков с различной степенью эпидемиологической опасности и в дальнейшем к инфицированию пациентов отделений».

О массовом заражении врачей и пациентов екатеринбургской больницы №1 стало известно в середине апреля, после чего там ввели карантин. Предположительно, источником заражения стала сестра-хозяйка. Число инфицированных постоянно росло и в итоге дошло до 114. Из-за событий в городе мэр Александр Высокинский получил предупреждение от Генпрокуратуры за недостаточно эффективные меры реагирования.

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