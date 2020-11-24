Самый популярный курорт России оказался среди худших регионов по коронавирусу

Республика Крым, ранее признанная самым популярным курортом России, оказалась в числе регионов страны с худшими показателями в ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Также в перечне числятся Республика Алтай, Еврейская автономная область, Вологодская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Пермский край и Ненецкий автономный округ.

По словам Поповой, властям указанных субъектов с наиболее высоким уровнем проникновения инфекции необходимо обратить особое внимание на принятие всех ограничительных мер, о которых неоднократно было сказано ранее.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения COVID-19, при этом свыше 200 носителей инфекции скончались.

19 ноября сообщалось, что новые ограничительные меры в Крыму на период новогодних каникул, принятые на фоне пандемии коронавируса, встревожили представителей местного туристического бизнеса.

По решению местных властей, в республике с 20 декабря по 15 января будет запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 8:00.