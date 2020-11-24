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Врач рассказала об опасности новогодней елки

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Фото: Chesh / Alamy / Diomedia

Искусственная новогодняя елка может нанести вред здоровью человека, заявила терапевт Людмила Лапа. Ее слова передает News.ru.

Врач рассказала, что искусственное новогоднее дерево не только собирает пыль, но и становится ее источником. Это особенно опасно для людей с аллергией, так как может случиться отек легкого или большая нагрузка на орган. Лапа считает, что стоит отдавать предпочтение живой ели, которая наполнит дом фитонцидами избавит квартиру от бактерий и вирусов.

Ранее глава Национальной медицинской палаты и Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль посоветовал россиянам реже ходить друг к другу в гости во время новогодних праздников. При этом он призвал властей не запрещать прогулки и другие элементы торжества, которые «радуют глаз».

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