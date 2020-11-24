Врач рассказала об опасности новогодней елки

Искусственная новогодняя елка может нанести вред здоровью человека, заявила терапевт Людмила Лапа. Ее слова передает News.ru.

Врач рассказала, что искусственное новогоднее дерево не только собирает пыль, но и становится ее источником. Это особенно опасно для людей с аллергией, так как может случиться отек легкого или большая нагрузка на орган. Лапа считает, что стоит отдавать предпочтение живой ели, которая наполнит дом фитонцидами избавит квартиру от бактерий и вирусов.

Ранее глава Национальной медицинской палаты и Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль посоветовал россиянам реже ходить друг к другу в гости во время новогодних праздников. При этом он призвал властей не запрещать прогулки и другие элементы торжества, которые «радуют глаз».