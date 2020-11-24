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Китай обвинил США в создании хаоса для эгоистичных целей

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Фото: Reuters

Китай обвинил США в создании хаоса для своих эгоистичных целей. Об этом говорится в сообщение представительства Пекина на Филиппинах.

Заявление китайских дипломатов было связано с визитом в островную страну советника по национальной безопасности США Роберта О'Брайена. В частности, тот «пытался посеять раздор между Китаем и Филиппинами» и высказывал точку зрения по внутрикитайским делам.

«Визит был направлен не на содействие региональному миру и стабильности, а на создание хаоса в регионе в эгоистичных целях и интересах США», — говорится в сообщении. Отмечается, что США решили взять на себя право быть судьей, в частности по спору в Южно-Китайском море между Китаем и Филиппинами. При этом Вашингтон апеллирует к конвенции ООН по морскому праву, к которой сам же отказался присоединяться. Кроме того, в Пекине напомнили, что и Тайвань, и Гонконг — неотъемлемые части Китая с точки зрения международного права.

Ранее сообщалось, что новый удар по экономике КНР может быть нанесен США через создание неформального альянса западных стран. Он будет направлен на совместное противостояние экономическому давлению со стороны Пекина. Согласно плану, если Китай запрещает импорт из какой-то страны, то другие покупают ее товары или компенсируют потери.

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